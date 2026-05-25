担当場のボートレース福岡は場内施設の工事、点検のため、約1カ月にわたって休催中。このタイミングで久しぶりに他場で取材する機会に恵まれた。向かったのはボートレース徳山。8月6〜11日にプレミアムG1レディースチャンピオン（LC）を控える中、前哨戦と言えるオールレディース戦が開催された。優勝戦は小野生奈、三浦永理、川野芽唯と3人のG1タイトルホルダーが内枠を固め、初優出の寺田空詩、2度目の優出となった野田彩加