ボブにしているのに、なぜか今っぽく見えないと感じたことはありませんか？以前は、「軽くすればアカ抜ける」「重めなら落ち着いて見える」といった考え方が主流でした。しかし2026年春夏は、“重い・軽い”を単純に選ぶ時代ではなくなっています。今季のキーワードは、“重さを残しながら、動きを止めない”こと。表面にはツヤと面を残しつつ、顔まわり〜毛先には自然な抜け感をつくる“重軽バランス”が、ボブの今っぽさを左右し