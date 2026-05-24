「今日は麺だけでいいかも」と、忙しい日や疲れている日はなってしまいがち。パスタやうどんは手軽で食べやすく、満足感も得やすいメニューです。一方で、同じように麺を選ぶ際は、必ずゆで卵やサラダチキンを少し添えている人もいるでしょう。そこで今回は、大人世代が見直したい“麺との付き合い方”を整理します。麺だけで済ませる日は、“ラクさ”が魅力忙しい日ほど、パスタやうどんだけで済ませたくなるもの。調理もラクで、