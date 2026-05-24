都内へのアクセスも便利な【JR東日本ホテルメッツ 船橋】。観光のベース基地としてはもちろん、ディズニーリゾートを利用する人にもおすすめです。特に駅１分の近さは魅力的。千葉県内はもちろんのこと、東京の東部エリアの宿探しでは覚えておきたいホテルです。｜アクセス至便の好立地なホテルホテルはJR船橋駅に直結するショッピングセンター『シャポー』が入るビルの６階にあって、雨の日も濡れる心配がありません。シャポーに