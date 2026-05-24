１枚でコーデが完成するワンピースは、暑くなる季節に頼れる存在。ただその一方で、「ラクだけどなんだか古く見える」「頑張っていないのに生活感が出る」と感じる人は少なくないようです。2026春夏は、“ふんわり甘め”や“ナチュラル一辺倒”よりも、“軽さ”と“抜け感”を意識したカジュアルワンピが主流。ポイントは、“ラク”を残しながら、重たく見せないことです。▲広がりすぎるシルエットや“ラクさ優先”の小物合わせは