田中麗奈と古川雄大がダブル主演するドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』が、読売テレビ・日本テレビ系にて7月2日から毎週木曜23時59分（初回は24時9分）に放送されることが決まった。【写真】田中麗奈＆古川雄大の『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』ソロショット本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっかけに、知られざる妻のうそや裏の顔が次々と明らかになっていく、完全オリジナルの夫婦心理サ