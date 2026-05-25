札幌・東警察署は2026年5月24日、札幌市東区の無職の男（28）を傷害の疑いで逮捕しました。男は5月24日午前5時半ごろ、自宅で交際中の女性（23）の顔を殴る暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性は、鼻を骨折する全治2週間のけがをしました。5月24日午前5時35分ごろ、消防から「彼氏とけんかでもみ合い鼻から出血」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、当時、2人は酒を飲んでいたということ