ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２７）が、「忍者めしアイススラリー」の新ＴＶＣＭ「狂言すらり」篇（３０日から西日本、６月６日から関東で放映開始）に出演することが２４日、分かった。松田は日本の伝統芸能である狂言を取り入れ、能楽堂を舞台に“現代忍者”として登場。「夏は忍者めし」と発するとアロハシャツ姿へ変身し、伝統と現代の夏らしさが融合した異色の世界観を演出している。狂言師の和泉元彌（５１