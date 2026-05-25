◇インターリーグブルージェイズ1−4パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「6番・三塁」で先発出場し、4打数1安打、1二塁打、1三振に終わった。チームは敗れ、連勝は4でストップ。岡本は2回第1打席で相手先発のケラーから右越え二塁打をマーク。この試合前で5打席連続三振中で、この安打が実に20打席ぶりの安打となった。試