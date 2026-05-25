田中麗奈と古川雄大がW主演を務める連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』が、7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送されることが決定した。 参考：『風、薫る』が突きつける医療のヒエラルキー古川雄大が圧倒的な教授オーラで降臨 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに