プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 クラブ・ブリュージュとヘントの試合が、5月25日01:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、マティアス・デロージ