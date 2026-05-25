全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ハマド メジェドビッチ] 3 - 1 [ヤニック ハンフマン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、男子シングルス1回戦で、第56シードのハマド メジェドビッチと第55シードのヤニック ハンフマンが対戦した。 第1セットはハマド