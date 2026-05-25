男性ユニット「FUNKYMONKEYBΛBY’S」のデビュー20周年記念ツアーが24日、東京・太子堂の昭和女子大学人見記念講堂で千秋楽を迎えた。デビュー曲「そのまんま東へ」から最新曲「Comebackhome」まで軌跡を振り返る全23曲で、2000人を沸かせた。ファンキー加藤（47）は「誰もが知っている曲を作りたい、紅白に出たい、もう一回笑顔で東京ドームに立ちたいという、この年齢になってもやり残した夢があります」と語り、「