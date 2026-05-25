女優の田中麗奈（46）と俳優の古川雄大（38）が7月2日スタートの日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（木曜後11・59）にダブル主演する。同じ作品への出演はあるが、互いに別のシーンで、本格的な共演は初。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する“狂愛妻”と、その束縛から逃れたいと願う夫をそれぞれ演じる。第1話で妻が死ぬ展開から始まるオリジナルサスペンス。夫が死の真相に迫る中で、妻の裏の顔やうそが次