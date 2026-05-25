俳優の田中麗奈と古川雄大が、7月2日よりスタートする読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）でW主演を務めることが発表された。日テレ系ドラマ初主演となる田中＆古川が、夫婦役となり、狂気的な愛情を持つ夫婦の“狂愛”を描いたオリジナル心理サスペンスを展開する。【全身ショット】美しすぎる…！夫婦役を務める田中麗奈＆古川雄大理想の夫婦