Travis Japan松田元太（27）が、30日から全国で順次放送される、UHA味覚糖「忍者めしアイススラリー」の新テレビCMに出演する。狂言師・和泉元彌（51）の「すらりすらりアイススラリー」という歌声に合わせて、松田がすり足や“間”を取り入れた所作のもと商品をアピールする。松田は和泉さんから直接指導を受け、練習中に「90点」と評価される一幕も。「難しさもありながら、楽しく経験できました。日本の良さというか、たたず