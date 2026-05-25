【プレミアリーグ第38節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 1-2(前半0-1)アーセナル<得点者>[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(89分)[ア]ガブリエル・ジェズス(42分)、ノニ・マドゥエケ(48分)<警告>[ア]ガブリエル・ジェズス(74分)└アーセナルがクリスタル・パレスを破り有終の美!鎌田大地は先発も前半のみの出場…