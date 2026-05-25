[5.24 プレミアリーグ第38節 クリスタル・パレス 1-2 アーセナル]プレミアリーグは24日、各地で最終の第38節を一斉に開催。クリスタル・パレスと前節22年ぶりのプレミア優勝を決めたアーセナルの一戦は1-2でアーセナルが勝利。30日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝に向けて弾みをつける結果となった。日本代表MF鎌田大地は先発出場も前半のみの出場。27日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)の決勝戦を控えている