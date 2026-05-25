【プレミアリーグ第38節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 1-2(前半1-0)アストン・ビラ<得点者>[マ]アントワーヌ・セメニョ(23分)[ア]オリー・ワトキンス2(47分、61分)<警告>[マ]リコ・ルイス(82分)観衆:60,332人