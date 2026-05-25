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【プレミアリーグ第38節】(AMEXスタジアム)ブライトン 0-3(前半0-2)マンチェスター・U<得点者>[マ]パトリック・ドルグ(33分)、ブライアン・ムベウモ(44分)、ブルーノ・フェルナンデス(48分)<警告>[マ]コビー・メイヌー(45分+3)観衆:31,729人└黒星終幕もブライトンは来季ECL出場!! ブルーノがアシスト新記録樹立のマンチェスター・U、3発快勝フィニッシュ