[5.24 プレミアリーグ第38節 ブライトン 0-3 マンチェスター・U]プレミアリーグは24日、各地で最終節を開催した。マンチェスター・ユナイテッドはMFブルーノ・フェルナンデスがリーグ記録を更新するシーズン21アシストを記録し、ブライトンに3-0で勝利。ブライトンはMF三笘薫が負傷離脱しているなかで完敗を喫したものの、他会場の結果を受けて来季のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場が決まった。ブライトンはUEFA