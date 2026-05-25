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【プレミアリーグ第38節】(アンフィールド)リバプール 1-1(前半0-0)ブレントフォード<得点者>[リ]カーティス・ジョーンズ(58分)[ブ]ケビン・シャーデ(64分)<警告>[リ]イブラヒマ・コナテ(79分)、アレクシス・マック・アリスター(90分+2)[ブ]ジョーダン・ヘンダーソン(78分)、ビタリー・ヤネルト(90分+4)、ネイサン・コリンズ(90分+5)└リバプール涙の最終戦、惜別サラー&ロボ先発も勝ち切れず…遠藤航ベンチ入りも