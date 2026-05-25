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【プレミアリーグ第38節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 3-0(前半0-0)リーズ<得点者>[ウ]バレンティン・カステジャノス(67分)、ジャロッド・ボーウェン(79分)、カラム・ウィルソン(90分+4)<警告>[リ]ジャカ・ビヨル(10分)、ブレンデン・アーロンソン(25分)、イーサン・アンパドゥ(87分)└リーズ田中碧、一時出場機会遠のくも7戦連続スタメンで今季終了…ウエスト・ハムは勝利するも降格が決定