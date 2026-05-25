[5.24 プレミアリーグ第38節 ウエスト・ハム 3-0 リーズ]リーズは24日、プレミアリーグ最終節でウエスト・ハムと対戦して0-3で敗れた。ウエスト・ハムは勝利したものの他会場で17位のトッテナムが勝利したため、18位にとどまってチャンピオンシップへの降格が決まった。MF田中碧は約4か月間リーグ戦での出場がない期間もあったが、最後は7試合連続先発出場でシーズンを終了した。今季はリーグ戦28試合に出場し、うち14試合が先