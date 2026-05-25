[5.24 プレミアリーグ第38節 トッテナム 1-0 エバートン]トッテナムは24日、プレミアリーグ最終節でエバートンを1-0で破って自力で残留を果たした。降格圏のウエスト・ハムまで2ポイント差の状況で最終節を迎えたトッテナム。得失点差の関係から引き分け以上で残留が確実な一方、敗れた上でウエスト・ハムがリーズに勝利した場合はチャンピオンシップ降格となる生き残りをかけた重要な一戦となった。トッテナムは立ち上がり