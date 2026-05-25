[5.24 プレミアリーグ第38節 リバプール 1-1 ブレントフォード]プレミアリーグは24日、最終第38節を一斉開催し、MF遠藤航所属のリバプールがブレントフォードと対戦した。FWモハメド・サラー、、DFアンドリュー・ロバートソンといった功労者のクラブ最終戦は1-1でドロー。遠藤が3か月ぶりのベンチ入りを果たしたが、出場機会はなく、実戦復帰に至らないまま北中米W杯に臨む日本代表に合流することとなった。リバプールは今季限