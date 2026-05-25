プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 サンジロワーズとアンデルレヒトの試合が、5月25日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、トリスタン・ドグレフ（M