プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第10節 シントトロイデンとメヘレンの試合が、5月25日01:30に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。 シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケリム・ムラブ