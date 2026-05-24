韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「ヘラ（HERA）」が、新ベースメイクアイテム「ブラック クッションメッシュパウダー」（SPF38・PA++、全3色、各10g 各5940円）を6月1日に発売する。【画像をもっと見る】同商品は、"パウダー in クッション"をコンセプトに掲げた新クッションファンデーション。ブランドが次世代のグローバルベースメイクトレンドとして位置付ける、クラウドブラー肌をテーマに開発した。