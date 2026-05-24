「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE）」が、心斎橋PARCO 2階に新店舗「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / SHINSAIBASHI PARCO」を6月12日にオープンする。オープン初日から14日までは混雑緩和のため事前来店予約制となる場合がある。詳細はイッセイミヤケ公式サイトで随時案内する。【画像をもっと見る】店舗デザインは、プロダクトデザイナーの深澤直人が担当。花崗岩やステンレス、モルタルな