◇ベルギー1部中位プレーオフゲンク2―0ルーベン（2026年5月23日）W杯北中米大会（6月11日開幕）を控える日本代表戦士が23日、欧州各国の終盤戦で躍動した。セルティックのFW前田大然（28）はダンファームリンとのスコットランド杯決勝で公式戦7戦連続ゴールを決め、3―1でリーグ戦との2冠達成を支えた。ゲンクのMF伊東純也（33）はルーベン戦で先制点を決めて2―0の勝利に貢献。BミュンヘンのDF伊藤洋輝（27）はシュツット