◆米大リーグカブス―アストロズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・アストロズ戦に先発し、初回は先頭から２者連続で三振を奪うなど３者凡退で抑える好発進を切った。チームは７連敗中。自身も１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦、１８日（同１９日）の本拠地・ブルワーズ戦と２登板連続で敗戦投手となってこの日の試合を迎えた。前