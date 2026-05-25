プレミアリーグ最終節（第38節）が24日に行われ、トッテナム・ホットスパーとエヴァートンが対戦した。前節、鬼門スタンフォード・ブリッジでチェルシーに1−2の敗戦を喫し、残留確定を逃した17位トッテナム（勝ち点38）。自動降格圏の18位ウェストハム（勝ち点36）と2ポイント差で迎えた最終節では元ウェストハム指揮官であるデイヴィッド・モイーズ監督率いる12位エヴァートンとホームで対戦した。自力残留へ勝ち点1以上が