24日夕方、岐阜県大垣市の住宅で男女3人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢の夫婦と長男の3人と連絡が取れておらず、警察が調べを進めています。 警察によりますと、24日午後5時ごろ、大垣市熊野町の住宅で男女3人の遺体が見つかりました。 遺体は70歳～80歳くらいの男女2人と50歳～60歳くらいの男性で、いずれも目立った外傷はないということです。 住宅の玄関や窓は施錠されていて、室内も物色された跡や