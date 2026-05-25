◇インターリーグブルージェイズ−パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（27）が24日（日本時間25日）、本拠地でのパイレーツ戦に「3番・一塁」で先発出場し、1−2の5回2死一塁第3打席で、相手先発ケラーから右肘内側に死球を受け、そのまま緊急交代となった。自身は死球を受けたあと、痛みから大声を出して不機嫌な表情となり、そのままベンチへ。そしてベンチ裏に姿を消す