◇ア・リーグレッドソックス―ツインズ（2026年5月24日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が24日（日本時間25日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたツインズ戦に「5番・DH」で先発出場。2回の第1打席に待望の今季1号を放った。2連敗中のトレーシー暫定監督は吉田を3試合ぶりにスタメン起用。すると1点を追いかける2回、雨が降りしきるなかで吉田が無死走者なしから同点弾。相手先発右腕オーバー投