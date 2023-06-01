24日朝、愛知県江南市の河川敷で見つかった男性の遺体が、江南市に住む63歳の男性だと分かりました。事件性はないということです。 【写真を見る】河川敷で見つかった男性遺体は63歳の男性と判明警察は事件性なしと判断愛知・江南市 警察によりますと、遺体が見つかったのは江南市宮田神明町の南派川の河川敷で、24日午前10時ごろ「人が倒れている」と近くを通った人から警察に通報がありました。 警察官が駆け付けたところ