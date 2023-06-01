全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[エマ ラドゥカヌ] 0 - 2 [ソラナ シエラ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、エマ ラドゥカヌとソラナ シエラが対戦した。 第1セットはソラナ シエラが6-0で先取。第2セットもソラナ シエラが7-6で制し、ソラ