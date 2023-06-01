セリエA 25/26の第38節 ナポリとウディネーゼの試合が、5月25日01:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アーサー・アッタ（MF）、ジョーダン・ゼムラ