◇イングランド2部昇格プレーオフ決勝ハル1―0ミドルズブラ（2026年5月23日）イングランド2部ハル所属のMF平河がプレミアリーグ昇格に貢献した。後半31分から出場すると、0―0の終了間際に左サイドでパスを受け、縦に運んで折り返し。GKがはじいたボールを味方が押し込んだ。同じ2部のブリストルCから期限付き移籍。来季所属は不透明だが「ハルのために全力でやろうと思っていた」と喜んだ。24年パリ五輪にも出た25歳は「