オンオフ問わず使えるきれいめアイテムは、ワードローブの中でも特に頼りになる存在。手持ちアイテムを見直して、買い足しを検討するなら【ハニーズ】の大人向けブランド 【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。ミドル世代に自然とフィットするアイテムが揃っています。なかでも、今季注目したいのはトレンドのレースを取り入れたアイテム。今回は一枚で着映えする上品見えトップスをご