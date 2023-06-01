【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは２４日、戦闘終結に向けた米国とイランの協議を巡り、両国が原則合意に達したと報じた。イランが高濃縮ウランの処分を約束し、ホルムズ海峡を開放することで戦闘を終結させる内容だとしている。米政府高官の話として伝えた。合意はまだ署名されておらず、トランプ米大統領とイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師による最終承認が必要で、承認には数日かかる可能性があ
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