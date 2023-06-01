[5.24 ベルギー・リーグプレーオフ1第10節](Daio Wasabi Stayen Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[シントトロイデン]先発GK 21 マット・レンドファーDF 3 畑大雅DF 5 谷口彰悟DF 26 ビサル・ムスリウDF 60 ロベルトヤン・バンウェセマールMF 6 山本理仁MF 7 アルブノール・ムヤMF 8 アブドゥライェ・シッサコMF 10 イリアス・セバウィMF 14 ライアン・マーレンFW 42 後藤啓介控えGK 12 ヨー・コペンスDF 4 ロイク・ムベ・