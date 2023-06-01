プレミアリーグ 25/26の第38節 ブライトンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、5月25日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、マキシム・デクーパー（DF）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、