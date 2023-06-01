プレミアリーグ 25/26の第38節 バーンリーとウルバーハンプトンの試合が、5月25日00:00にターフ・ムーアにて行われた。 バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、マテウス・