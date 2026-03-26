プレミアリーグ 25/26の第38節 クリスタルパレスとアーセナルの試合が、5月25日00:00にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ジャスティン・デベニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエルジェズス（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、マックス・ダウマン（MF）らが先発