プレミアリーグ 25/26の第38節 フラムとニューカッスルの試合が、5月25日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはニック・ウォルトメイド（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ルイス・ホール（DF）らが先発に名を連ね