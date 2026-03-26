プレミアリーグ 25/26の第38節 リバプールとブレントフォードの試合が、5月25日00:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、マティアス・イエンセ