プレミアリーグ 25/26の第38節 マンチェスター・シティーとアストンビラの試合が、5月25日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはフィル・フォーデン（MF）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・