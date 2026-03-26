プレミアリーグ 25/26の第38節 トットナムとエバートンの試合が、5月25日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デュー